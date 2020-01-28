Muratpaşa’dan 5 kamyon Elazığ’a ulaştı

Muratpaşa Belediyesi'nin Elazığ ve çevre illerde etkili olan depremin yaralarını sarmak için başlattığı kampanyayla toplanan yardımlar bölgeye ulaştı. 5 kamyon dolusu gıda ve giyim eşyası Malatya'nın Pütürge ilçesine ve Elazığ'a bağlı köylerde dağıtıldı. Tüm yardımlar tutanakla köy muhtarlarına teslim edildi.

Son açıklamalara göre 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depreminin yaralarını sarmak için Antalya'dan yola çıkan "dayanışma kamyonları" bölgeye ulaştı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Cumartesi günü sosyal medya hesaplarından duyurduğu dayanışma çağrısına Antalyalılar çok kısa sürede yanıt verdi. Depremin yaraları sarmak için yardıma koşanlar arasında pazardan meyve alışverişi yapıp otomobillerinin bagajını dolduranlar da vardı, çeyiz sandığını açıp hiç kullanmadığı yorganını depremzedeler için saranlar da. Sadece 36 saat içinde deprem bölgesinde ihtiyaç olabilecek binlerce parça malzeme, belediyenin Fener Mahallesi'nde bulunan ana hizmet binasına ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Pazar günü dayanışma kamyonları yola çıkmadan önce geldiği belediyede karşılaştığı manzarayı "Ne kadar büyük bir halkız. Ne kadar büyük bir milletiz. Böyle zamanlarda kenetlenebildiğimizi bir kez daha gördük" sözleriyle anlatmıştı. Pazar öğle saatlerinde yola çıkan 3'ü gıda 2'si giyim eşyası olmak üzere 5 kamyon, dün deprem bölgesine ulaştı. Yardımlar Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı 6 köyde ve Elazığ merkeze bağlı köylerde dağıtıldı. Köylere yapılan yardımlar birer tutanakla köy muhtarları ve yetkililere teslim edildi.

Kaynak: İHA