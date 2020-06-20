Muratpaşa’nın babaları artık sertifikalı

Muratpaşa Belediyesi'nin AÇEV ile birlikte sürdürdüğü "Baba destek programı'na katılan babalar sertifikalarını aldı. Anne-baba olmanın dünyanın en ağır sorumluluk olduğuna dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Öğrensek de hep hayret makamında öğrenme modunda kalmamız gereken şey anne baba olmak" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amacıyla, 3- 11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik uyguladığı, kısa adı BADEP olan "Baba Destek Programı'na katılan 40 baba sertifikasını aldı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Muratpaşa Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nce yürütülen programa; Merkez, Türkan Saylan, Dutlubahçe, Konuksever ve Münir Özkul sosyal kreşlerine devam eden 3-6 yaş dönemi çocukların babaları katıldı.

Sosyal mesafeli tören

Programa katılan ancak pandemi nedeniyle sertifikalarını alamayan babalar için özel tören düzenlendi. Babalar, yeni normaller çerçevesinde sosyal mesafeli olarak Erdal İnönü Kent Parkı DağYakası Kafe'de düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törene eşi Ümran Uysal ile birlikte katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, programa katılan 40 babanın sertifikasını, masalarına giderek verdi.

Değiştirici, dönüştürücü sorumluluk

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal; anne ve babanın bir davranışı ile çocukların dünyaya bakış açılarını ve toplumsal barış dinamiklerini de etkilediğine dikkat çekti. Uysal; "Dünyanın en ağır sorumluluğu anne ya da baba olmak. Bizlerin davranışlarının bizi rol model olarak alan çocuklarımız tarafından taklit edilmesi ihtimali çok çok yüksek. Ne kadar ağır bir sorumluluk, ne kadar değiştirici dönüştürücü bir sorumluluk. Ucu bucağı olmayan bir kelebek etkisini siz başlatmış oluyorsunuz. Bunu böyle düşündüğünüz de belki üzerine en çok çalışılması gereken çok eksiğimiz olan bir şeyler, öğrensek de hep hayret makamında öğrenme modunda kalmamız gereken şey anne baba olmak. Aslında sadece kendi yaşamımızı, soyumuzu devam ettirerek o sorumluluğu almıyoruz, toplumun hep birlikte geleceğini de tanzim etmiş oluyoruz" dedi.

Diğer belediyelere örnek

AÇEV Baba Destek Programı saha danışmanı Mustafa Keleş, Antalya'da programı başlatan ve ciddiyetle yürüten Muratpaşa Belediyesi'nin diğer belediyelere de örnek oldu. Muratpaşa Belediyesi ile yürütülen çalışmaları örnek alan Kepez ve Konyaaltı gibi belediyelerin de aynı çalışmayı başlattıklarını belirtti.

İkiz torunlarını, 2 yıldır her gün Muratpaşa Belediyesi Münir Özkul Kreşi'ne götürüp getiren ve bakan dede Murtaza Çilek de "Baba Destek Programı'na katıldı. Murtaza Çilek, "Baba Destek Programı'nı düzenledikleri için teşekkür etti.

Babalar, Baba Destek Programı sonrası; çocukları ile ne kadar çok zaman geçirirlerse o kadar mutlu olduklarını, çocukların birey ve hakları olduğunu öğrendiklerini belirterek, artık kızarken dahi 2 kez düşündüklerini söyledi.

Kaynak: İHA