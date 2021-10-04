Ülkemizde sigaraya gelen yeni zammın ardından vatandaşlar kullandıkları sigara markalarında fiyat değişimi yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Bu kapsamda en çok tüketilen sigara markalarından biri olan Murattı'nın da güncel fiyat listesine dair internet arama motorlarında aramalar yapılıyor. Peki Murattı fiyat 2021 | Murattı fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam geldi mi? İşte cevaplar...

MURATTI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? ZAM GELDİ Mİ?

Murattı fiyatı 17 TL oldu. Son dakika gelen zam haberlerinden etkilenen sigaralardan birisi de Murattı oldu. Buna göre Murattı'nın fiyatı 17 TL olurken, Murattı Blue fiyatı da 16 TL'ye çıktı. Böylelikle 4 Ekim 2021 Pazartesi günü itibariyle Murattı'nın fiyatında 1 TL'lik bir artış yaşanmış oldu.

MURATTI FİYAT 2021

Murattı'nın güncel sigara fiyat listesi şu şekilde:

Muratti Rosso Fiyatı 17,00 TL

Muratti Azure Fiyatı 16,00 TL

Muratti Tone Fiyatı 16,00 TL

Muratti Mode Fiyatı 16,00 TL

Muratti Mone Fiyatı 16,00 TL

Muratti S-Mode Fiyatı 16,00 TL

Muratti S-One Fiyatı 16,00 TL

Muratti Blue Fiyatı 16,00 TL

DİĞER ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ

Yeni zamla birlikte fiyatları artan sigaraların listesi şu şekilde:

Malrboro Edge: 17.00 TL

Malrboro Edge (Blue- Sky) 17,00 TL

Malrboro Touch (Blue/ Gray/ White): 18,00 TL

Malrboro: 19,00 TL

Parlıament: 19,50 TL

Parlıament Mıdnıght Blue: 18,50 TL

Murattı: 17,00 TL

Murattı Blue: 16,00 TL

Lark: 16,00

Chesterfield: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL