Murç ne demek, TDK'ya göre Murç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murç ne demek? Murç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murç kelimesi. Peki murç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murç nedir, murç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MURÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Murç kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre murç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Betonu kırmakta veya betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu, çelikten yapılmış bir alet

