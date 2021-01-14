Acun Ilıcalı, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyelerini açıkladı. TV8'de yayınlandıktan sonra Acun Ilıcalı'nın EXXEN platformuna taşıdığı ve bu sene ilk kez rap formatında yapılacak olan O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyelerinden biri de Murda oldu. Peki Murda kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Murda gerçek adı ne? İşte ayrıntılar..

MURDA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Murda, 30 Ocak 1984 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğdu. Anne ve babasının işleri dolayısıyla çocukluğunun bir bölümünü İspanya ve Türkiye’de geçiren Murda'nın vazgveçemediği tutkusu müzik.

MURDA GERÇEK ADI NE?

Önder Doğan, bilinen sahne adıyla Murda; Bizey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı hip-hop sanatçısı ile çalışmalar yaptı.

Murda, Ezhel ile tanışmasının ardından müzik çalışmaları için rotasını Türkiye'ye çevirmiştir. 2008 yılında ilk EP'sini hazırladı.

2015'te çıkardığı parçaları daha sonra bir albümde birleştiren Murda son olarak “Nereye Kadar” isimli parçasını müzikseverlerle buluşturdu.

Ezhel ile birlikte seslendirdikleri video paylaşım sitesi Youtube'da yayınlanan Aya isimli şarkısı 107 milyonun üzerinde izlenmiştir.

MURDA'NIN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Baba – 2019

Doğa – 2020

Single’ları:

MURDA'NIN ÇIKARDIĞI SINGLE'LAR

Big Money – 2020

AYA – feat Ezhel – 2019

EH BABA – 2020

Boynumdaki Chain – feat Ezhel – 2019

Nereye Kadar – 2019

Bi Sonraki Hayatımda Gel – feat Ezhel – 2020