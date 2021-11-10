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Murdarlık ne demek, TDK'ya göre Murdarlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Murdarlık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Murdarlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Murdarlık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Murdarlık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Murdarlık ne demek, TDK'ya göre Murdarlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murdarlık ne demek? Murdarlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murdarlık kelimesi. Peki murdarlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murdarlık nedir, murdarlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MURDARLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murdarlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre murdarlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Murdar olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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