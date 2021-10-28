Mürdesenk ne demek, TDK'ya göre Mürdesenk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mürdesenk ne demek? Mürdesenk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mürdesenk kelimesi. Peki mürdesenk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mürdesenk nedir, mürdesenk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜRDESENK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mürdesenk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mürdesenk kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre mürdesenk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğal kurşun oksit (PbO)

