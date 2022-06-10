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Müreffehen ne demek, TDK'ya göre Müreffehen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müreffehen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müreffehen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müreffehen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müreffehen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müreffehen ne demek, TDK'ya göre Müreffehen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müreffehen ne demek? Müreffehen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müreffehen kelimesi. Peki müreffehen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müreffehen nedir, müreffehen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜREFFEHEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müreffehen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müreffehen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müreffehen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gönençle, sıkıntısız bir biçimde, bolluk içinde

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