Müreffehen ne demek, TDK'ya göre Müreffehen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müreffehen ne demek? Müreffehen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müreffehen kelimesi. Peki müreffehen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müreffehen nedir, müreffehen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜREFFEHEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müreffehen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müreffehen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müreffehen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gönençle, sıkıntısız bir biçimde, bolluk içinde

