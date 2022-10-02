Mürettip (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mürettip (Elle) görev tanımı nedir, Mürettip (Elle) ne iş yapar, Mürettip (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mürettip (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mürettip (Elle) Tanımı;

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Mürettip (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Mürettip (Elle) Maaşları

Mürettip (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mürettip (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mürettip (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.06

Meslek Adı :

Mürettip (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Basılmak üzere elle harfleri dizen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mürettip (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satır uzunluklarını ve kullanılacak harfleri tayin etmek için basılacak yazıyı incelemek,

b) Tertip çubuğu içinde satır uzunluk kılavuzunu ayarlamak,

c) Yazıyı okuyup harfleri seçmek ve çubuğa dizip ara parçalarını da koyarak satırı tertiplemek,

d) Satırlar arasına kurşun parçalarını da koymak,

e) Tertip çubuğu dolunca veya tertip bitince satırları tablaya kaydırmak,

f) Tertibin etrafına sıkıca bir kordon bağlayıp bunu prova baskısına göndermek,

g) Tashih edilmiş provayı kontrol edip tertipte gereken değişiklik ve düzeltmeleri yapmak,

h) Kullandıktan sonra da harfleri çözüp özel gözlerine dağıtmak,

i) Tertiplerinin provasını basabilir ve düzeltebilir. Basılacak işleri tanzim ve sahifeleri tertip edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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