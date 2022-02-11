Mürettip ne demek, TDK'ya göre Mürettip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mürettip ne demek? Mürettip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mürettip kelimesi. Peki mürettip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mürettip nedir, mürettip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜRETTİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mürettip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mürettip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mürettip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dizgici

- Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan



MÜRETTİP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eli yüzü karalı, elleri dirseklerine kadar sıvalı mürettipler harıl harıl çalışırlarken arada bana bakıyorlardı.



MÜRETTİP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mürettiphane, başmürettip, sermürettip

