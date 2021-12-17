Mürettiphane ne demek, TDK'ya göre Mürettiphane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mürettiphane ne demek? Mürettiphane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mürettiphane kelimesi. Peki mürettiphane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mürettiphane nedir, mürettiphane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜRETTİPHANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mürettiphane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mürettiphane kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mürettiphane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir basımevinde dizgicilerin çalıştığı bölüm



MÜRETTİPHANE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mürettiphanede operatörler İhsan Baba'nın etrafını çevirmişler.

