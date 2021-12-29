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Murgul ne demek, TDK'ya göre Murgul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Murgul kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Murgul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Murgul nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Murgul kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Murgul ne demek, TDK'ya göre Murgul kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murgul ne demek? Murgul TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Murgul kelimesi. Peki Murgul ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Murgul nedir, Murgul kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MURGUL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murgul kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Murgul kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Artvin iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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