Muriç, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, ayağının tozuyla sahaya çıktı. Tesislere girerken kısa bir açıklama yapan Muriç, sonrasında teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kısa bir süre takım arkadaşlarıyla sohbet eden Vedat Muriç, sahaya çıkarak çalışmalara hemen başladı.

Performans antrenörü Zeki Göle eşliğinde sahaya inen Vedat, hazırlıklara düz koşu ile start verdi.

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DHA