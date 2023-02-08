Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murillo 6 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Murillo Barbosa Lopes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murillo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tombense Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. Tombense Futebol Clube (MG) takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Murillo'nin Tombense Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2020 yılında Tombense

19 Ocak 2022 yılında Paraná

24 Mayıs 2022 yılında Tombense

27 Mayıs 2022 yılında Tubarão-SC

31 Aralık 2022 yılında Tombense

Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murillo şuan Tombense Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.