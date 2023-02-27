Murilo Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murilo Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murilo Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murilo Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murilo Henrique 20 Kasım 1994 tarihinde Jataí şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Murilo Henrique Pereira Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murilo Henrique Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murilo Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Murilo Henrique'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Murilo Henrique Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_murilo94/

Murilo Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murilo Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murilo Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murilo Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2017 yılında Aparecidense-GO

20 Temmuz 2017 yılında Goiás EC

9 Ocak 2018 yılında Linense-SP

29 Mart 2018 yılında Ponte Preta

8 Ocak 2019 yılında Linense-SP

18 Ocak 2019 yılında Novorizontino

15 Nisan 2019 yılında Linense-SP

16 Nisan 2019 yılında Botafogo-SP

28 Ocak 2020 yılında Linense-SP

4 Şubat 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

19 Ocak 2021 yılında Suwon FC

Murilo Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murilo Henrique şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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