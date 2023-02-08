Murilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murilo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murilo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Murilo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murilo 12 Mayıs 1996 tarihinde São José do Rio Preto şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Murilo Oliveira de Freitas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murilo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Murilo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Murilo'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Murilo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/muriloofficial/

Muriloboyu ve yaşı kaç

Murilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Murilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Murilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Tondela

30 Haziran 2018 yılında Mirassol-SP

1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2019 yılında Mirassol-SP

1 Temmuz 2019 yılında Rio Ave FC

7 Ağu 2019 yılında Paços Ferreira

2 Ağu 2020 yılında Rio Ave FC

29 Eylül 2020 yılında Estoril Praia

1 Temmuz 2021 yılında Varzim

1 Temmuz 2022 yılında Mafra

6 Ocak 2023 yılında Chapecoense

Murilo kimdir

Murilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murilo şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Murilo nereli

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