Murilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murilo 24 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Murilo de Sousa Almeilda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murilo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Murilo, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Murilo'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Murilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Athletico U20

Murilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murilo şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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