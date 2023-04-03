Murilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Murilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Murilo 24 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Murilo de Sousa Almeida şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Murilo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Murilo'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Murilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Murilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Murilo şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.