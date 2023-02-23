Muris Mesanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muris Mesanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muris Mesanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muris Mesanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muris Mesanovic 6 Temmuz 1990 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Muris Mešanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muris Mesanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Irfan Redžepagić yapmaktadır. Muris Mesanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Muris Mesanovic'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muris Mesanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muris Mesanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Muris Mesanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muris Mesanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FK Jablonec

1 Eylül 2009 yılında Jihlava

30 Haziran 2010 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2011 yılında Jihlava

30 Haziran 2011 yılında FK Jablonec

1 Ağustos 2011 yılında Jihlava

10 Ağustos 2013 yılında Dunajska Streda

31 Aralık 2013 yılında Jihlava

7 Ocak 2016 yılında Slavia Prag

22 Şubat 2019 yılında Mlada Boleslav

10 Ocak 2020 yılında Kayserispor

3 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

28 Ağustos 2020 yılında Denizlispor

30 Haziran 2021 yılında Mlada Boleslav

14 Temmuz 2021 yılında Termalica

Muris Mesanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muris Mesanovic şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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