Muris Piric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muris Piric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muris Piric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muris Piric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muris Piric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muris Piric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muris Piric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muris Piric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muris Piric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muris Piric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muris Piric 27 Aralık 1991 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Muris Pirić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muris Piric Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GET11 AG yapmaktadır. Muris Piric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Muris Piric'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muris Piric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muris Piric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Muris Piric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muris Piric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2012 yılında RNK Split

26 Kasım 2012 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2013 yılında J. Bihac

30 Temmuz 2014 yılında FK Gorazde

1 Temmuz 2015 yılında Zvijezda G.

6 Ocak 2016 yılında FK Buducnost

1 Temmuz 2017 yılında Simin Han

1 Temmuz 2018 yılında Sloboda Tuzla

17 Şubat 2019 yılında FK Buducnost

25 Ocak 2022 yılında ara verdi

1 Mayıs 2022 yılında Hellas München

9 Ağustos 2022 yılında FK Buducnost

Muris Piric kimdir

Muris Piric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muris Piric şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Muris Piric nereli

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