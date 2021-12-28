Mürit ne demek, TDK'ya göre Mürit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mürit ne demek? Mürit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mürit kelimesi. Peki mürit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mürit nedir, mürit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜRİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mürit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mürit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mürit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse



MÜRİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ankara'ya geldiği zaman Hacı Bayram'ı müritleriyle ovada mahsul toplarken görür.

