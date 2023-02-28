Murod Toshmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murod Toshmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murod Toshmatov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murod Toshmatov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murod Toshmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murod Toshmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murod Toshmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murod Toshmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murod Toshmatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murod Toshmatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murod Toshmatov 21 Haziran 1991 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Мурод Сайдулла oглы Тошматов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murod Toshmatov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murod Toshmatov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 11 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Murod Toshmatov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Murod Toshmatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murod Toshmatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Murod Toshmatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murod Toshmatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Metallurg Bk.

31 Ocak 2018 yılında Bunyodkor

11 Şubat 2019 yılında AGMK Olmaliq

Murod Toshmatov kimdir

Murod Toshmatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murod Toshmatov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Murod Toshmatov nereli

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