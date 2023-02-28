Murodbek Bobodzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murodbek Bobodzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murodbek Bobodzhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murodbek Bobodzhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murodbek Bobodzhonov 4 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Муродбек Бободжонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murodbek Bobodzhonov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFEM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Murodbek Bobodzhonov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Murodbek Bobodzhonov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/bobojonov10?igshid=7duxyyv9gurx

Murodbek Bobodzhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murodbek Bobodzhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murodbek Bobodzhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murodbek Bobodzhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2017 yılında Loko Tashkent

31 Aralık 2017 yılında Neftchi

1 Ocak 2018 yılında Loko Tashkent

14 Şubat 2018 yılında Neftchi

14 Ocak 2019 yılında Qizilqum

1 Temmuz 2019 yılında FK Buxoro

23 Ocak 2020 yılında Metallurg Bk.

9 Şubat 2021 yılında Surkhon

Murodbek Bobodzhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murodbek Bobodzhonov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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