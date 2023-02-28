Murodbek Rakhmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murodbek Rakhmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murodbek Rakhmatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murodbek Rakhmatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murodbek Rakhmatov 17 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Муродбeк Рахматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murodbek Rakhmatov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Murodbek Rakhmatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Murodbek Rakhmatov'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Murodbek Rakhmatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murodbek Rakhmatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murodbek Rakhmatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murodbek Rakhmatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Nasaf Qarshi

20 Ocak 2023 yılında Qizilqum

31 Aralık 2023 yılında Nasaf Qarshi

Murodbek Rakhmatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murodbek Rakhmatov şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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