Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok. O kadar ki ailesine Mursi'ye teslim edemeyecek kadar korkak. Ve Muhammed Mursi'nin vasiyeti var. Vasiyetinde Mursi, ölümünde köyüne defnedilmesini arz etmiş. Bunla tabii bunu kabullenemedi. Sisi yine aynı zulmünü burada da devam ettirdi. Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir.



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