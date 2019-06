Mursi için KKTC’de gıyabi cenaze namazı kılındı

Hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için başkent Lefkoşa Selimiye Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da demokratik seçimler ile göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi üzerine dünyanın birçok yerinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kıbrıslı Müslümanlar da gıyabi cenaze namazı için başkent Lefkoşa'daki Selimiye Cami'de bir araya geldi.

Namaz öncesi Kıbrıs Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik bir dizi açıklamalarda bulundu. İnik, "Bizler Kıbrıs halkı olarak darbecilerin zulmü altında şehit olan Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine Mısır halkına ve tüm İslam dünyasına başsağlığı diliyoruz Muhammed Mursi şehit olmuş, Rabbine kavuşmuştur. Ancak ona bu zulmü yapan ve ölümüne sebep olan darbeciler, henüz hesabı sorulmayan binlerce kişinin katledilmesinden de birinci derecede sorumludurlar. Demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 3 Temmuz 2013'te darbe yapanlar kadar bu darbeyi destekleyen başta ABD ve AB üyesi ülkeler ve halkların iradesini hiçe sayan bazı İslam ülkeleri olmak üzere tüm hükümetler de darbe rejiminin cinayetlerinin ve zulmünün ortağıdırlar. Darbeciler, darbeye açıktan destek verenler ve sessiz kalanlar insanlık vicdanında mahkûm olmuşlardır. Merhum Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi sadece Mısır'ın değil tüm İslam dünyasının ve insanlığın kahramanıdır. Mursi, Mısır halkının emanetini şehit olana kadar savunmuş, dik durmuş, darbecilere asla boyun eğmemiş, teslim olmamıştır. Onun bu onurlu ve asil duruşu asla unutulmayacaktır. Merhum Mursi, darbecilere her fırsatta hakkı ve hakikati haykırmış, milleti için kendisini feda etmiştir. Darbecilere destek veren sözde demokrasi savunucusu birtakım ülkelerin aksine Türkiye ve KKTC daima Mısır halkının yanında ve darbecilerin karşısında tavır almıştır. Bizler başından beri her zeminde bu mücadeleyi yapıyor ve darbecilere ve destekçilerine karşı tavrımızı açıkça dile getiriyoruz. Bugün darbe ve zulüm ile abad olan zihniyet cenaze merasimine halkın katılmasına dahi izin vermemiştir. Bizler inanan halklar olarak, bu mübarek şehidimizi yüreğimize gömmüyoruz çünkü şehitler ölmez, onlar ölü değillerdir. Onlar Rableri katından rızıklandırılırlar. Mursi'nin Allah yolunda olduğuna Şahidiz Ya rab, Şahidiz Ya rab, Şahidiz Ya rab, Merhum Muhammed Mursi'nin savunduğu, haykırdığı ve uğruna canını verdiği idealler ve hakikatler asla unutulmayacaktır. Zira sadece Mısır'ın değil, Türkiye'nin ve tüm İslam Dünyasının da istikbali ve refahı bu ideallerin hayata geçirilmesine bağlıdır Bir kez daha şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, Mısır halkına ve İslam Dünyasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC'de ikamet eden Mısır uyruklu Abdullah Yahya, "Muhammed Nursi, Kur'an'ı hıfzetmiş iyi bir insan ve halkını seven ve halk tarafından sevilen âlim bir kimsedir. Mursi'nin hakkı ve hakkaniyeti savunan, hayatını gençler güvende yaşasın diye bu yolda can verdiğini, darbe sonrası çok zulüm gördüğünü cunta lideri Sisi'nin hapishanelerinde 6 yıla yakın kalmış ve her türlü zorluğa rağmen sabır etmiş, hayatta kalmış ve bu şekilde şehit olmuş cenabı hak şehadetini kabul etsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA