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  3. Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı

Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Müslümanların ilk kıblesi Mecid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Müslümanların ilk kıblesi Mecid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçtiğimiz saatlerde mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Filistinli Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazından sonra yaşamını yitiren Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Müslümanlar, yatsı namazın sonrası yapılan duada Mursi'ye Allah'tan rahmet ve Mısırlı mazlumlara selamet diledi.

Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı

Mursi için Mescid-i Aksa’da gıyabi cenaze namazı

Kaynak: İHA

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