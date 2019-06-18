Mursi’nin gıyabi cenaze namazında Arap turistler de saf tuttu

Marmaris'te Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına ilçede tatillerini yapan bazı Arap turistler de katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. Mursi için bugün Türkiye'de merkezi camilerde öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazı kılınan camilerden biri de Marmaris Eski Cami'ydi. Öğle namazını kılan cemaat, Mursi için saf tuttu. Namazı Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz kıldırdı. Yaklaşık yüz kişin katıldığı gıyabi cenaze namazında, ilçede tatillerini yapan bazı Arap turistlerin de katıldığı gözlendi.

Kaynak: İHA