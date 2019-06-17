Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi reddedildi!
Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamları tarafından reddedildi.
Muhammed Mursi mahkemede geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan haberlerde de Mursi'nin duruşma esnasında hakimden söz alarak konuştuğu belirtildi.
Duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda bayılan Mursi, yaşamını yitirdi. Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.
MISIR'DAN MUHAMMED MURSİ'NİN NAAŞI İLE İLGİLİ SKANDAL KARAR!
Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.
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