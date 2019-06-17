Mursi'nin oğlundan açıklama: 'Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız!'

Muhammed Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed,Facebook'tan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitiren babasını kaybetmiş olmanın acısını, "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız." şeklinde ifade etti.

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.