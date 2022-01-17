Murt ne demek, TDK'ya göre Murt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murt ne demek? Murt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murt kelimesi. Peki murt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murt nedir, murt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MURT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Murt kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre murt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mersin ağacının yazın olgunlaşan, bezelye büyüklüğünde, morumsu siyah, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan meyvesi

