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Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş yaptı.
Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş yaptı.
Mürted Üssü'ne bir Rus uçağı iniş yaptı.
Mürted Üssü'ne bir Rus uçağı iniş yaptı.
Kaynak: İHA
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