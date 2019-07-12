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  3. Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş yaptı.

Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş yaptı.

Mürted Üssü'ne bir Rus uçağı iniş yaptı.

Mürted Üssü’ne bir Rus uçağı iniş yaptı.

Mürted Üssü'ne bir Rus uçağı iniş yaptı.

Kaynak: İHA

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