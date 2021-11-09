Mürtekip ne demek, TDK'ya göre Mürtekip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mürtekip ne demek? Mürtekip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mürtekip kelimesi. Peki mürtekip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mürtekip nedir, mürtekip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜRTEKİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mürtekip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mürtekip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mürtekip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Para, kazanç karşılığı olarak kötü, uygunsuz işler çeviren (kimse)

- Yiyici

