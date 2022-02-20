Mürur ne demek, TDK'ya göre Mürur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mürur ne demek? Mürur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mürur kelimesi. Peki mürur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mürur nedir, mürur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜRUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mürur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mürur kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mürur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma

- Geçip gitme

- Sona erme



MÜRUR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mürur tezkeresi, müruruzaman

