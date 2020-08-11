Muş Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Muş Belediye Başkanı Ak Partili Feyat Asya'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Twitter resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran başkanın kendi evinde karantinada altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Partisi tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılara katılmadan önce yeni tip koronavirüs testi yaptıran Başkan Feyat Asya'nın Muş Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı Kovid-19 testi sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Kendi evinde karantina altında olan Asya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Asya, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Dostlar, Ankara'da katılmam gereken programlar öncesi tedbiren yaptırdığım COVİD-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi. 14 gün evimde karatinada olacağım. Lütfen salgına karşı tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle dualarınızı beklerim."