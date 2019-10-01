Muş Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Muş Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

2019 yılı Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın başkanlık yaptığı toplantıda, eylül ayı içerisinde yapılan faaliyetler hakkında meclis üyelerini ve toplantıya katılan vatandaşları bilgilendirdi. Meclis üyeleri ile tek tek selamlaştıktan sonra toplantıyı başlatan Başkan Asya, "Ekim ayı meclis toplantımızda alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçmiş ayda sezonumuzun en yoğun dönemini yaşadık. Hem Ankara'daki temaslarımızla hem de yerelde yaptığımız çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürdük. 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın Alparslan 2 Barajında içme suyu temini talimatını vermesi ile birlikte valimiz, milletvekilimiz ve il başkanımız ile birlikte Ankara'daki süreci takip etmek üzere gittik. İlk etapta Tarım ve Orman Bakanımızı ziyaret ederek durumu kendisine anlattık. İlgili bürokratlardan çalışma hakkında bilgi aldıktan sonra projenin ek yatırım programına alınması talimatını verdi. Bu gelişmelerin sonuç vermesinin ardından aynı heyetle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımızı ziyaret ederek projenin yatırım programına dahil edildiği müjdesini aldık. En büyük sıkıntılarımızdan biri olan içme suyunu da çözüme kavuşturmanın sevincini yaşadık. İnşallah bu sene sonuna doğru da projenin ihalesinin yapılıp çalışmalara start verilerek ilimizin en büyük sorunundan kurtulmuş olacağız" dedi.

"Millet Bahçesi projesi ihale edildi"

Millet Bahçesi projesi hakkında bilgi veren Başkan Asya, "Seçim taahhütlerimiz arasında bulunan mevcut stadyumun yerine Millet Bahçesi projemiz netleşti. Yer tahsisinin tamamlanmasının ardından 23 Eylül'de projenin ihalesi TOKİ tarafından yapıldı. İhale değerlendirme sürecinin tamamlanması ile çalışmalara başlanacak. Yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılacağı şekilde bir çalışma uygulanacak. Bu vesile ile bir kez daha Millet Bahçesi projesinin ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Katı atık tesisimizin ilk kazmasını vurduk"

Katı atık tesisi ile ilgili yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, "Uzun bir süreden beri üzerine çalıştığımız, Korkut'un Kümbet köyünde 560 dönüm üzerine yapmayı planladığımız ve yap-işlet-devret modeli ile ihalesini yaptığımız Katı Atık Enerji Üretimi Entegre Tesisimizin ilk kazmasını vurduk. 15 milyon Euro maliyetli projemizin temel atma törenini gerçekleştirdik. Muş merkez, birçok ilçe ve beldemizin vahşi depolama uygulamasından kurtulacağı bu projenin ilimize ve bölgemize bir prestij kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni stadyum için ek ödeme çıkarıldı"

Yeni stadyum için ek ödeme çıkarıldığını da ifade eden Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmiş yıllarda yapımına başlanan stadyumun bir an önce tamamlanması için Ankara'daki temaslarımız sırasında Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşmemiz oldu. Stadyumun ve tribünlerin en kısa sürede tamamlanması için Bakanımızdan ek ödeme desteği aldık. Yüklenici firmanın çalışmalarını hemen yapması için adeta biz sıkıştırıyoruz. İnşallah buradaki çalışmaların da bitmesi ile ilimiz yeni stadyumuna kavuşmuş olacak. Bu ziyaretimizde Gençlik ve Spor Bakanımız ilimizde farklı mahallelerde yapılmak üzere 3 tane semt sahasının yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına talimat verdi. Gerekli çalışmaların yapılması ile bu spor komplekslerinin de yapımına başlanacak."

"Sosyal medyada kirli bilgi yaymak üzere klavye kahramanlığı yaparak bu şehrin güzelliklerini baltalamak isteyen insanlar var"

Sosyal medya üzerinden yapılan hesapsız ve ölçüsüz paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Feyat Asya, "Sosyal medya üzerinden kirli bilgi yaymak üzere klavye kahramanlığı yaparak bu şehirde yapılan güzellikleri sekteye uğratmak, baltalamak isteyen insanlar var. Sosyal medya amacına uygun bir şekilde kullanıldıkça çok güzel bir şeydir. Ancak bazıları kirli paylaşımları ile gündeme gelmek istiyorlar. Ama bu halk kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu şehirde yapılan bütün makul eleştirileri öpüp alnımıza bırakırız. Çünkü eleştiri yapıcı olursa amacına uygundur. Düşmanca yapılan eleştiriler ya da beklentileri karşılanmayan insanların bu yolu tercih etmesi ahlak dışı bir davranış içerisinde giriyor. Bu halk kaşımıza gözümüze hayran olduğu için değil, hizmet yapacağımıza inandığı için bizi seçti. Biz de bu güven ve desteğe layık olmak için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"250 yataklı ek hastane 400 yataklı olarak yatırım programına dahil edildi"

Sağlık Bakanı ile yapılan görüşmenin detaylarını anlatan Başkan Asya, "Sağlık Bakanımızla yaptığımız görüşmede kendisine eğitim araştırma hastanesi yüzünden seçimi kaybetme noktasına geldiğimizi söyledik. Yatırım programına 250 yataklı hastanenin alındığını da biliyoruz. Fakat bu yeterince anlatamadığımızı kendisi ile paylaştık. Şu anda 250 yataklı olarak programa alınan ek hastanenin 400 yatağa çıkarılmasını talep ettik. Sağ olsun kendisi de bu talebimizi makul gördü. İlgili arkadaşlara projenin o şekilde revize edilmesi talimatını verdi. İnşallah en kısa sürede 400 yataklı hastanenin yapımı için gerekli çalışmalar yapılacak" dedi.

"Kültür ve kongre merkezi projemizi de kısa sürede başlatacağız"

Kültür ve kongre merkezinin yapımı için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asya, "Kültür ve Turizm Bakanımızla yaptığımız görüşmede, daha önce talep ettiğimiz Kültür ve Kongre Merkezi projemizi anlattık. Kent Meydanı projemizin içinde yer alacak şekilde planladığımız kültür ve kongre merkezi için gerekli desteği aldık. İnşallah her iki projemizi de aynı anda yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kale Mahallesi TOKİ konutlarının arkasındaki Fabrika Caddesi'nin yeniden yapımı ve iş yerlerinin fiyatlarının güncellenmesi için TOKİ Başkanlığı ile gerekli görüşmelerin yapıldığını söyleyen Başkan Asya, yapılan taleplerin çözüme kavuşturulması için konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

"Altyapı ve üstyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"

Ankara temaslarının verimli ve güzel geçtiğini aktaran Başkan Asya, şehir merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Altyapı ve üstyapı alanında başlattığımız çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını yenilerken, diğer yandan kazı ve döşemelerin yapıldığı bölgelerin asfalt ve parkesini döşüyoruz. Malumunuz geçen ay sizlerle paylaştığım gibi iptal edilen asfalt ihalesinin ardından kendi plentimizden üretim yapmak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ortalama günde bin ton asfalt üreterek cadde ve sokaklarımızı yeniliyoruz. Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi'nin büyük bir kısmının üstyapısını yaparken diğer birçok bölgemizde de yama ve kalıcı asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Gönüllülük esasına göre çalışan bütün mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

Otobüs terminalindeki iş yerlerinin kiraya verilmesi için 4 Ekim'de ihale yapılacak

Yapımı tamamlanan şehirlerarası otobüs terminalinin geçici kabulünün yapıldığını kaydeden Başkan Asya, 4 Ekim 2019 tarihinde iş yerlerinin kiraya verilmesi için ihale yapılacağını da sözlerine ekledi.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından toplantıya katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

Kaynak: İHA