Muş Belediyesi üstyapı çalışmalarına ağırlık verdi

Muş Belediyesi altyapı döşemelerinin tamamlandığı bölgelerin üstyapısını yapmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler; içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının tamamen değiştiği Hürriyet Mahallesi'nde asfalt hazırlığını sürdürüyor.

Çalışma sezonun başından itibaren kentin birçok bölgesinde altyapı projesi kapsamında kazı ve döşeme çalışmaları yürütülürken, çalışmaların tamamlandığı yerlerin üstyapısı yenileniyor. Muş Belediyesi, kazı çalışmalarından dolayı yaşanan olumsuzlukları asgariye indirmek için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda içme suyu, kanalizasyon ve doğalgaz gibi döşemelerin tamamlandığı Hürriyet Mahallesi'nde asfalt hazırlığı yapılıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, söküm çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Mahalledeki ara sokaklarda reglaj çalışmaları yapan ekipler, önümüzdeki günlerde caddeyi tamamen asfalt kaplama yapacak. Kış mevsimi öncesi çalışmalarını hızlandıran Muş Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekiplerini seferber etti. Zafer, Yeşilyurt, Sütlüce ve 15 Temmuz mahallelerinin üst yapısını yapan belediye, bu yıl kazı yapılan mahallelerin de üstyapısını yaparak vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.

Zamanla yarışarak projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Feyat Asya, insan merkezli hizmet anlayışını devam ettirdiklerini vurgulayarak, "Bu yıl çalışma sezonunu verimli bir şekilde geçirmenin gayretindeyiz. Özellikle ilimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenilediğimiz altyapı projesi süresince birçok bölgede kazı ve döşeme çalışmaları başlatıldı. Haliyle bu çalışmalar vatandaşlarımızın normal yaşantılarını etkiliyor. Ancak bu çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın yaşanan olumsuzluklardan asgari düzeyde etkilenmesi için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakları onarmak için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizi adeta seferber etmiş durumdayız. İlimizin mevsim şartlarından dolayı bu çalışmaları zamanla yarışarak gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz an itibari ile Hürriyet Mahallesi'ndeki hemen hemen tüm sokakların sökümünü yaparak asfalta hazırlıyor. İnşallah en kısa sürede asfaltını da yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: İHA