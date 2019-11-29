Muş Belediyesinden yağışlar öncesi asfalt seferberliği

Muş Belediyesi, altyapının tamamlandığı yolları asfaltlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye; içme suyu, kanalizasyon ve doğalgaz hatlarının döşendiği eski hal içerisindeki yolları asfaltlamak için çalışmasına devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Feyat Asya, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte altyapının bittiği bütün mahallerdeki cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi.

Kasım ayının sonuna gelmesi ve kışın başlamasıyla birlikte son toparlama sürecine girdiklerini ve birçok noktada asfalt çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Başkan Asya, "Altyapının bittiği mahallelerimizde gerek Yeşilce gerek Yeşilyurt ve gerekse Sunay, Saray Hürriyet, Kültür ve Muratpaşa mahallelerimizdeki asfalt çalışmalarımızda iyi bir mesafe kat ettik. Kendi asfalt plentimizi çalıştırmak üzere ekiplerle birlikte çok iyi bir performans göstererek son 3 ay içerisinde 60 bin tonun üzerinde asfalt çalışması ve 30 bin metrekare kilitli parke taşı döşedik ve kaldırım çalışmalarıyla beraber tam toparlama sürecine girdik. Bir taraftan alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyoruz, diğer yandan da kış hazırlıklarına başladık. Şu anda şehir içerisinde henüz etkili kar yağışı olmadı. Dolayısıyla bunu fırsat bilerek bir yandan altyapı çalışmalarımız sürerken bir yandan da kışa hazırlık yapıyoruz. Bu çalışmalar sırasında vatandaşımızın olumsuzluklardan asgari düzeyde etkilenmesi için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakları onarmak için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizi adeta seferber ettik. Yağışlar etkili olana kadar bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA