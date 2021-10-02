Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Engin Kaloğlu'nun biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre son olarak İçişleri Bakanlığının 27.12.2018 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Arıbaş'ın yerine ise Engin Kaloğlu getirildi. Bu kapsamda Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte Engin Kaloğlu'nun biyografisi...

MUŞ EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN KALOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ENGİN KALOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ

Engin Kaloğlu son olarak İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyordu. Kaç yaşında ve nereli olduğu bilinmeyen Kaloğlu, 02 Ekim 2021 Tarihli ve 31616 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan atama karalarına göre Muş Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Kendisi hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

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