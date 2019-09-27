Muş katı atık tesisinin temeli atıldı

Muş Katı Atık Enerji Üretimi Entegre Tesisi temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Korkut'un Kümbet köyünde gerçekleştirilen temel atma törenine Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, ilçe belde belediye başkanları, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve akabinde Kur'an-i Kerim tilavetiyle başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti. Programda konuşan Başkan Feyat Asya, "Saygıdeğer misafirlerimiz, hizmet ehli belediyecilik anlayışından gelen bu misyonun temsilcileri olarak bizleri en mutlu eden temel atmalar ve iş yerlerinin düzenli açılışlarını gerçekleştirmek olmuştur. Bugün yine şehrimiz için büyük bir kanayan yara olan vahşi depolama sistemi ile şehrimizin çevre sağlığını, hayvan ve insan sağlığını adeta zehirleyerek depoladığımız ve neredeyse şehir merkezinde kalan etaba son vermek ve Korkut ilçemize bağlı Kümbet köyünü asıl maliye hazinesine bağlı olan üzerinde bulunduğumuz 160 nolu parselin 560 bin metrekarelik alanı 2007 yılında kurulmuş katı atık belediyeler birliğimizin 2008 yılında ilk icraat toplantısını yapmış, dönemin belediye başkanı kıymetli büyüğüm Necmettin Dede ve dönemin valileri ile belli periyotlarda çalışmalar yapılmış ancak bir sonuca varılmadığı görülmüştür. 2014'de seçildiğimizde bu vahşi depolama sistemi ile toplanan ve bu artık çağ dışı kalmış düzenin sonlandırılması ve çöpten kâra dönüştürmek, enerji üretmek düzenli, depolama ve ayrıştırma oluşturmak üzere mevcut alanın tahsisi ile dönemin Defterdarı Mustafa Yumuşak ve dönemin Valisi Seddar Yavuz Bey ve dönemin Maliye Bakanı Naci Albağ'a şahsım ve şehrim adına bir kez daha şükran ve minnetlerimi arz ediyorum" dedi.

Yaptıkları çalışmalarla övündüklerini ifade eden Başkan Asya, "Allah'a hamd ve Onun kutlu elçisine binlerce salat ve selam olsun ki göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bütün valilerimiz, adli ve askeri erkanımızla birlikte merkezi hükümetimizle bu şehre neyi kazandırırız hesabı ile çalıştık. Geçen ay içerisinde ilimizin milletvekili, il başkanı ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bu şehre nasıl bir taş taş üstüne koyarız anlayışıyla hemen hemen bütün bakanlıklarımızı ziyaret etmek suretiyle bu şehre ciddi kazanımlar elde ettik. Biz çalışmalarımızla övünüyoruz. Seçimdeki başarımız 31 Mart saat 17.00'de bizim için bitti. O günden bu güne proje ve kaynak üretiyoruz. Maalesef hala bazıları seçim kayıplarını sağa sola vuruşturmak üzere ve hile hurda peşinde olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Allah'ta biliyor o kesim de biliyor ki biz seçimi hakkımızla kazandık, onlar da seçimi hakkıyla kaybettiler. Bizler bu halkın hizmetkarlığını yapmaya devam edelim, onlar da sokak diliyle sosyal medyadan karalamalar yapsınlar. Bizler vaat ettiğimiz bir projemizi daha bugün hizmete sunduk. Bugün temelini atacağımız Katı Atık Enerji Üretimi Entegre Tesisinin kurulması ile ilimizin kanayan yarası haline gelen bir sorun daha ortandan kalkmış olacak. Katı atıkların bertarafı, ayrıştırması ve enerjiye dönüşümün sağlanacağı bir tesis ile rahat bir nefes almış olacağız. Böylelikle Muş Merkez, Varto, Hasköy, Korkut ilçeleri ile Altınova, Düzkışla, Karaağaçlı, Kırköy, Serinova, Yeşilova, Kızılağaç, Sungu, Konukbekler ve Yaygın beldelerimizde vahşi depolama sistemi son bulacak. Tesisin kurulumunun ardından günlük olarak gelecek olan atıklar düzenli bir şekilde depolanacak. Çöp sızıntı suyu arıtma tesisi kurulacak. Ambalaj atıklarının ayrıştırma ve toplama tesisi kurulacak. Ön ayrıştırma tesisi kurulacak. En nihayetinde etap etap faaliyete geçecek tesisin kurulumu 2 yıla kadar tamamlanması planlanıyor. İnşallah bu projemizle önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olacağız. Mevcut atık yapılan alanları ıslah ederek mesire alanı olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Meskenlerden, işyerlerinden ve kamu kurumlardan toplanacak atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümle tekrar kazandırılacak. Bu sayede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başkanlığında yürütülen Sıfır Atık Projesini amacına uygun bir şekilde ilimizde uygulayacağız. Bu vesile ile katı atıkların düzenli depolanması ve geri dönüşümle tekrar kazandırılmasına yönelik atacağımız ilk adımın ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ise, "Belediyeler Katı Atık Birlimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Aslında belediye birliği modeli yerel yönetimler açısından son derece önemli bir modeldir. Bu ülkemizde de son yıllarda iyi uygulamaya konulan bir yöntem birlikler gittikçe güçleniyor. Aslında başka ülkelerde daha ileri gitmiş durumdadır. Bazı temel rutin belediye hizmetlerine bile belediye birliklerine ortak makina farkıyla gördürüyoruz, bazı ülkeler ve bunlara merkez hükümetten daha fazla transfer veriyorlar. Böylelikle de teşvik etmeye çalışıyorlar. Ben böyle birlik marifetiyle de yatırımın gerçekleşmesini değerli buluyorum. Aynı zamanda burada yatırımın yabancı ortakları da var onlara ülkemiz adına kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Muşlu yatırımcı kardeşimizde var bu olayın içerisinde, onlara da şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten güzel bir yatırımın ve teşebbüsün içerisinde yer alıyorlar. Biliyorsunuz Muş yöresinde geniş aileler ve aşiret yapısı yaygındır. Melik Emre benim aşiretten, aşiretin reisi benim. Dolayısıyla bu memlekete çivi çakan, yatırım yapan bu değerli kardeşimize de tebrik ederim. Arkasında ben varım. Her türlü zorlukta sıkıntıda kimseye kulak asmayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi senin arkandadır. Bu duygu ve düşüncelerle buraya teşrif eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. İnşallah bir yıl sonra 2020 Kasım ayında da dualarla bu tesisi ekonomimize kazandırırız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah muvaffak etsin" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dualarla Muş Katı Atık Enerji Üretimi Entegre Tesisinin ilk harcı döküldü.

Kaynak: İHA