Muş Valiliği ve Muş Belediyesi işbirliğinde tekstil fabrikası kuruluyor

Muş Belediyesi altyapı ve üstyapı alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra kentin istihdamına katkı sunacak projelerde de yer almaya devam ediyor. Muş Valiliği ve Muş Belediyesi işbirliğinde kente yeni bir tekstil fabrikası kuruluyor.

Muş'u yakından ilgilendiren önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Valilik ve belediye, işsizlik sorununu gidermeye yönelik ciddi manada katkı sağlayacak bir proje için harekete geçti. 50 bin metrekare alan üzerine 10 bin kişinin çalışacağı yeni bir tekstil fabrikası kuruluyor. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, projenin uygulanacağı Muş-Çöğürlü köyü girişindeki alanda incelemelerde bulundu. İlgili kurum amirlerinin de hazır bulunduğu incelemeler sırasında projenin detayları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Fizibilite çalışmalarının yapıldığı projenin kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

Söz konusu proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Altyapı ve üstyapı gibi asli görevlerimizin yanı sıra ilimizin istihdamına yönelik projeleri de hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Valiliğimiz işbirliğinde 50 bin metrekare alan üzerine 10 bin kişinin çalışacağı bir tekstil fabrikası kurmak için Bismillah dedik. İlimizin derdi ile dertlenen değerli Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz ile birlikte projeyi uygulamayı planladığımız alanda incelemelerde bulunduk. İnşallah en kısa sürede uygulama çalışmalarına başlanacak. Vatandaşlarımıza geçim kaynağı olacağına inandığımız projeyi önemsiyoruz. İnşallah planladığımız gibi fabrikayı en kısa sürede kurarak değerli halkımızın hizmetine sunarız. Söz konusu projenin ilimize hayırlı olmasını diler, başta Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz olmak üzere emeği geçecek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA