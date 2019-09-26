Muş Valisi'nden yaylacılara uyarı: Yaşam malzemesi bırakmayın

MUŞ Valisi İlker Gündüzöz, vatandaşları yayla ve meralarda yaşam malzemeleri bırakmamaları konusunda uyararak, "Vatandaşlarımızın kış mevsimi nedeniyle boşalttıkları evlerde yiyecek-içecek türünden gıda, tüp ve benzeri yaşam malzemeleri bırakmamaları noktasında gösterecekleri hassasiyet, ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele kapsamındaki operasyonlar için büyük önem arz etmektedir" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, yaz aylarını geçirdikleri yayla ve meralardan köylerdeki evlerine dönmeye başladı. Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan evlerde yaşam malzemesi bırakmamalarını istedi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu bölücü terör örgütünün temel gıda ve yaşam malzemesi temini konusunda sıkıntı yaşadığını bildirdi. Vali Gündüzöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü terör örgütü mensuplarının, yerleşim yerlerinden uzakta yayla ya da yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık yaparak gıda ve benzeri yaşam malzemesi temin etmeye çalıştıklarının bilinmesinden dolayı; vatandaşlarımızın kış mevsimi nedeniyle boşalttıkları bu evlerde yiyecek- içecek türünden gıda, tüp ve benzeri yaşam malzemeleri bırakmamaları noktasında gösterecekleri hassasiyet, ülkemiz genelinde yürütülen terörle mücadele kapsamındaki operasyonlar için büyük önem arz etmektedir. Bu bilinçle evlerinizden çıkarken gerekli kontrolleri yaparak ilimizin huzuru ve asayişinin sağlanmasında üzerinize düşeni yapacağınızdan kuşkum yoktur. Tüm hemşehrilerime bu duruma gösterecekleri duyarlılıktan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum."

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DHA