Muş’a 132 yeni doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kurayla Muş ve ilçelerinde görev yapmak üzere toplam 132 hekim atandı.

Muş merkez ve ilçe devlet hastanelerine Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile doktor ataması yapıldı. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile Muş'a yapılan atamaları AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek duyurdu. 108'i pratisyen hekim ve farklı branşlardan 24 uzman hekim olmak üzere toplamda 132 doktorun ataması yapıldı.

Milletvekili Şimşek, ataması yapılan doktorların hayırlı olmasını temenni ederek, "İlimiz geneli için ihtiyaç duyulan tüm branşlara doktor ataması yapıldı. 108 pratisyen hekim ve 24 uzman hekimden oluşan kadro ile ilimizin sağlık ihtiyacını büyük ölçüde giderecektir. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Beyefendiye teşekkür ederim. Ülke genelinde sağlık alanında yapılan yatırımlarla her geçen gün büyüyen ve gelişen bir Türkiye yolunda adım adım ilerliyoruz. Bizlerde ilimizin sağlık alanında ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)