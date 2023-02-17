Musa Araz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Araz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Musa Araz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Musa Araz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Musa Araz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Araz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Araz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musa Araz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musa Araz 17 Ocak 1994 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsviçre,Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musa Araz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Musa Araz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Musa Araz'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Musa Arazboyu ve yaşı kaç

Musa Araz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musa Araz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Musa Araz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musa Araz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2012 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel

2 Temmuz 2014 yılında Le Mont LS

30 Haziran 2015 yılında FC Basel

8 Ağu 2015 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2016 yılında FC Basel

1 Temmuz 2016 yılında Lausanne-Sport

1 Ağu 2017 yılında Konyaspor

21 Ocak 2019 yılında Afyonspor

30 Haziran 2019 yılında Konyaspor

27 Ağu 2019 yılında Bursaspor

18 Ocak 2020 yılında Konyaspor

30 Ocak 2020 yılında Neuchâtel Xamax

12 Ekim 2020 yılında FC Sion

Musa Araz kimdir

Musa Araz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musa Araz şuan FC Sion takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Fribourg, FC Basel 1893

Musa Araz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 8 numaralı formasıyla 9 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 6 numaralı formasıyla 30 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Musa Araz nereli

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