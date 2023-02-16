Musa Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Bulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Bulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musa Bulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musa Bulut 5 Ocak 2001 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musa Bulut Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Musa Bulut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Musa Bulut'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Musa Bulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musa Bulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musa Bulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musa Bulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Adana Demir U19

31 Ocak 2019 yılında Erzin Belediye

30 Haziran 2019 yılında Adana Demir U19

1 Temmuz 2021 yılında Adana Demirspor

17 Ağu 2021 yılında Bayrampaşa

6 Ocak 2022 yılında Adana Demirspor

15 Ocak 2022 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2022 yılında Adana Demirspor

30 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

26 Ocak 2023 yılında Adana Demirspor

27 Ocak 2023 yılında Siirt İÖİ

Musa Bulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musa Bulut şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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