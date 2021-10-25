Usta sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu'nun vefat haberinin ardından, Eroğlu'nun sevenleri "Musa Eroğlu'nun eşi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Fatma Eroğlu öldü mü, neden öldü?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Musa Eroğlu'nun eşi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Fatma Eroğlu öldü mü, neden öldü? İşte Fatma Eroğlu'nun biyografisi..

MUSA EROĞLU'NUN EŞİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? FATMA EROĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE FATMA EROĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ...

Fatma Eroğlu, 1949 yılında Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya geldi. 72 yaşında olan Fatma Eroğlu 1966 yılında Musa Eroğlu ile evlenmiş, çiftin evliliklerinden ikisi kız, biri erkek üç çocuğu dünyaya gelmiştir. Fatma Eroğlu 25 Ekim 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Eroğlu, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Ölüm nedeninin doğal sebepler olduğu biliniyor.

MUSA EROĞLU KİMDİR?

Musa Eroğlu, 1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde dünyaya geldi. Alevî Tahtacı Türkmenleri'ndendir. Ortaokulu yarım bırakan Eroğlu, Mut Halkevi'nde halk oyunlarında yer aldı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda sınavlara katılım gösterdi fakat başarılı olamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını piyasaya tanıttı. Plağın tanınması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

Eroğlu, 1980 yılında radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top’un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Kendi adını taşıyan müzik okulunda 1982'den bu yana 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır.[kaynak belirtilmeli]

1966’da evlendiği eşi Fatma Eroğlu'ndan ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.