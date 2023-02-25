Musa İsah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa İsah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa İsah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musa İsah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musa İsah 4 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Musa Isah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musa İsah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Musa İsah'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Musa İsah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musa İsah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musa İsah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musa İsah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2021 yılında Gomel

15 Mart 2022 yılında Belshina

Musa İsah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musa İsah şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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