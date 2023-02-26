Musa Nyatama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Nyatama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Musa Nyatama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Musa Nyatama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Musa Nyatama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Nyatama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Musa Nyatama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Nyatama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Nyatama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musa Nyatama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musa Nyatama 15 Ağustos 1987 tarihinde Benoni, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Musa Bloffis Nyatama şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musa Nyatama Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Musa Nyatama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 20 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Musa Nyatama'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Musa Nyatama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musa Nyatama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Musa Nyatama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musa Nyatama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında T. Royal Zulu

1 Ağustos 2009 yılında Maritzburg Utd.

1 Temmuz 2010 yılında Sundowns

1 Ağustos 2010 yılında Maritzburg Utd.

30 Haziran 2011 yılında Sundowns

16 Temmuz 2013 yılında Bloem. Celtic

30 Haziran 2014 yılında Sundowns

14 Ağustos 2014 yılında Bloem. Celtic

30 Haziran 2015 yılında Sundowns

18 Temmuz 2015 yılında Bloem. Celtic

25 Temmuz 2017 yılında Orlando Pirates

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2020 yılında Highlands Park

20 Eylül 2020 yılında Swallows FC

Musa Nyatama kimdir

Musa Nyatama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musa Nyatama şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daveyton Liverpool, Bidvest Wits

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Musa Nyatama nereli

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