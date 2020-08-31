Musa Orhan görevinden ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada,19 yaşındaki İpek Er'i 20 gün boyunca alıkoyarak genç kıza tecavüz etmekle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın, tutuksuz yargılanmasının üzerine İçişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, "Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen şahsın Jandarma Genel Komutanlığındaki görevinden ihraç edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Uzman Çavuş Mahmut Orhan tarafından 20 gün boyunca bir evde alıkonularak konarak tecavüze uğrayan ve bu zulme dayanamayıp 20 günün sonunda intihar girişiminde bulunan İ.E., 16 Temmuz tarihinden beri hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek bugün yaşamını yitirdi.

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TECAVÜZE 'ALKOLLÜYDÜM' KILIFI

Batman'ın Beşiri ilçesinde 16 Temmuz tarihinde intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E., bugün hastanede yaşamını yitirdi. İntiharından önce yazdığı mektupta cinsel saldırıya maruz kaldığını ifade eden İ.E.'nin ailesi, aynı gün suç duyurusunda bulunarak söz konusu mektuptaki fail olarak belirtilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın gözaltına alınmasını sağladı. Buradaki sorgusu sırasında İ.E. ile herhangi bir cinsel münasebeti bulunmadığını iddia eden Orhan, kendisine cinsel saldırıyı doğrulayan Adli Tıp Raporu gösterilmesi üzerine bu kez İ.E. ile Siirt’te buluştuklarını ve kendisinin “alkollü” olduğunu söyledi.

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KONU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Soruşturma dosyasına “gizlilik” kararı getirilen uzman çavuş, "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İ.E.'nin ailesi ise, adaleti sağlayabilmek adına İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi'ne başvurdu. Bunun üzerine dernek, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’na ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvuruda bulunarak soruşturma ve olay hakkında bilgi alma talebinde bulundu. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ise, uzman çavuşun serbest bırakılmasını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

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MEKTUPTA YAZANLAR DEHŞET VERİCİ

18 yaşındaki İ.E.'nin hayat mücadelesi bugün sona ererken geride bıraktığı mektup, okuyan herkesi dehşete düşürdü. Bu yazılanlara rağmen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kısa sürede serbest bırakılması ise sosyal medyada tepki toplayan konulardan bir diğeri oldu. İ.E.'nin mektubunda şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi:

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"KİMSE SANA İNANMAZ, SAHİPSİZSİN "

"Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yaktı, ben kirletip dünyamı yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum beni kandırdı. Musa Orhan hala ŞOK’ta, oranın sahibi Musa Orhan’ı beklediğimi, onun telefonuyla Musa’yla iletişime geçtim. Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. İkinci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Onun ısrarına rağmen içki içmeyeceğimi söylüyordum ama bunu söylememi istemiyordu. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok. Evet, gerçekleri söylemeye gelelim. Musa Orhan bana tecavüz etti. Ben ağladım, bana kendini diktirirsin dedi. Saçımı çekip yerden sürükledi, ‘kimse sana inanmaz’ dedi. ‘Sahipsizsin’ dedi."

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"AİLEN SENİ ARIYOR DİYEREK BENİ AĞABEYİME VE BABAMA TESLİM ETTİ"

Aileme gerçekleri söyleyeceğim benim namusumu kirlettiğini … bir tecavüzcüye verseler bir köyüne gelip seni nasıl valizlerini aldım. Kimse fark etmedi. Aklını başına al dedi. ‘Ecelin benim elimden olmasın kalk giyin’ dedi. Benimsin dedi. Beni bir saat sağa sola getirip götürdü. Evinin nerede olduğunu bilmeyeyim diye Temmuz’da evine getirdi. 1 gece orada kaldım. Zaten akşam eve gelip seni İzmir’e götüreceğim dedi, ben dedim gitmeyeceğim. Niye annene göndermiyorsun ya kuzenin beni satarsa dedim. Anneme ‘ben olmadan seni gönderemem’ dedi. Bana gebelik hapını suya koyup içirdi. Şimdi onun ev arkadaşı Ali onu Allah’a havale ediyorum bana bir şey demedi ve benle hiç konuşmadı. 2 Temmuz gelip evine, bana bilet verdi. Ben soru soruyordum taksiyi de çağırmıştı. Acele etti. ‘Çabuk kız beni komutan operasyonda bekliyorlar. Benim göreve gitmem lazım’ dedi. Kimliğim inandığımı bilmiyorum. Otobüse bindim. Siirt Petrol otobüsünde çalışan Mehmet hatırladığıma göre ona Musa ortak ilişkiye girdiğimi kuzen dedim adama. Adamın telefonunda onunla iletişime geçtim ve Mehmet’e vardığımda kuzeni falan yoktu. Geri bilet kesip aynı otobüsle döndüm. 2-3 Temmuz zaten biri gittiğimde gece orada kaldım. 3 Temmuz’da İzmir’den de otobüste indim. Kurtalan’da öğretmen evinde otelde giriş yaptım ve beni öldüreceklerini onların yüzüne bakamayacağımı namusumu kirlettiler. Bana seslendi gel seni ailen arıyor, bana verdiler. Seni onlara vereyim mi dedi. Baktım ağabeyime teslim etti. Sonra babama teslim ettiler.

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"SENİ AFFETMİYORUM, HAYATIMI MAHVETTİN"

Ben ne ölüyüm ne sağım. Keşke ölseydim, bu mesajım benim gibi saf kızlarımızın başına gelmesin. Çakal mahvetti hayallerimi yıktı benim. Ne suçum vardı. Bana tecavüz etti. Ve inkar etmiş. Benim hayatımı umutlarımı tüketti. Parasını başına çalsın. Ben sadece … çekemez. Zaten ama gözyaşım kadar canı acısa mutlu ve azabı çekmez. Zalimin teki o merhametsiz. Allah’ım beni namusumu onun cezasını verseydi. Ya da adaletli olurdu. Beni bu duruma sokma intihar etmeye ya Musa beni öldürecekti ya da ben kendimi öldürecektim. Seni affetmiyorum. Benim hayatımı mahvettin herkesin diline düştüm.

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