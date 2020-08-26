Musa Orhan tahliye mi oldu? 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi. Mahkemenin verdiği tahliye kararı sonrası Orhan; dün akşam; tutuklu bulunduğu ceza evinden tahliye edildi.Musa Orhan için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Orhan’ın tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Orhan ceza evine konulmuştu.

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MAHKEME, TAHLİYE KARARI VERDİ

Musa Orhan’ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan’ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan’ın tutuklu bulunduğu ceza evine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan’ı serbest bıraktı.

20 GÜN DAYANABİLDİ

Nisan 2002 doğumlu İpek Er, 20 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan’ın kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Er’in ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa Orhan’a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Komutanlığı da Orhan’ın açığa alınması kararını vermişti.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te kamu kurumunda görev yapan Musa Orhan, Batman'da 18 yaşındaki İ.E. adlı genç kadının tecavüz ettiği iddia edilmişti. Genç kadın, 16 Temmuz'da Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar etmişti. İntihar ettiği günden bu yana hastanede yoğun bakımda tedavi gören İ.E., yaşamını yitirdi.

İntihar olayının yaşandığı gün gözaltına alınan Musa Orhan "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Gizlilik kararı uygulanan dosyada Musa Orhan ifadesinde, İ.E. ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürmüştü.

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